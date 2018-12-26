Футбол

Суарес, Вида и Пепе могут стать одноклубниками Головина в «Монако»
Vprognoze.ru
01:06

Отмечается, агент игрока уже проводил переговоры с монегасками. Также «Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Денису Суаресу. В нынешнем сезоне Пепе провел за «Бешикташ» 17 игр, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Vprognoze.ru01:06

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Д. Суарес может перейти из «Барселоны» в «Монако»

Чемпионатвчера в 21:35

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Суарес и Пепе могут стать одноклубниками Головина

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Пепе и Д. Суарес могут стать одноклубниками Головина

Sport24.ruвчера в 19:06

Пепе может стать одноклубником Головина

Soccer.ruвчера в 17:00

«Монако» интересуется Суаресом

Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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Обновлено вчера в 23:01
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.
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Суд продлил до конца марта меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

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На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
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Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро

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В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима

В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.
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Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
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Полиция отказалась наказывать российских школьников за рисунки с геями

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КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.
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