Футбол
Суарес, Вида и Пепе могут стать одноклубниками Головина в «Монако»
Суарес, Вида и Пепе могут стать одноклубниками Головина в «Монако»Vprognoze.ru01:06
Отмечается, агент игрока уже проводил переговоры с монегасками. Также «Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Денису Суаресу. В нынешнем сезоне Пепе провел за «Бешикташ» 17 игр, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Vprognoze.ru01:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
"17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
На Украине заканчивается военное положение
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
У безработного москвича украли в метро более 8 млн рублей
Московская полиция ведет поиски подозреваемого в краже у пассажира московского метро более 8 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
«Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России
В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Наставника ФК «Енисей» Аленичева лишили прав за пьяное вождение
Обновлено в 01:21
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В понедельник, 24 декабря, рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 24 декабря в 02:14
Экономика
«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании
Субподрядчиками одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Санкт-Петербурге – резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана – стали структуры, близкие к бизнесмену, ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», пишет «Коммерсанть».
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
На Украине могут начать закрывать школы
На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям.
Обновлено в 01:14
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Политика
КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги
Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
Цены на нефть приблизились к $50 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
«Ростех» создает новый комплекс ракетного оружия «Булат»
В России создается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», который предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику.
Обновлено в 01:49
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка по плаванию найдена убитой в Тольятти
23 декабря на пустыре в Тольятти было найдено тело 16-летней вице-чемпионки по плаванию с многочисленными ножевыми ранениям.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Суперцунами «Гнев Одина» предложили использовать против США
Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 01:07
Происшествия
В США самолет упал на жилые дома
Легкомоторный самолет рухнул в жилом квартале американского города Су-Фолс (Южная Дакота), погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено вчера в 09:33
Космос
Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза»
Дочернее предприятие Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами
Обновлено вчера в 23:52
Общество
«Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры
Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года провели исследование красной (лососевой) икры.
Обновлено в 00:00