Футбол
Суарес: «Уругвай был намного опаснее Японии, нам обидно за результат»Евро-футбол.ру 01:30
В заключительном туре группового этапа Уругвай сыграет с Чили, а Япония - с Эквадором.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса
Sport24.ruвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
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Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Политика
Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов
Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Военный вертолет разбился в Токио при посадке
При посадке разбился многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии. При ударе о землю у вертолета оторвалась хвостовая часть.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне
Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
Обновлено в 03:29
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Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Футбол
ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной
Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Технологии
Walmart использует AI-камеры для обнаружения воров
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке
Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
Опрос: В Раду проходят пять политических партий
Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Здоровье
Боткинская больница ставит на ноги
В Боткинской больнице успешно проводят операции по эндопротезирванию как молодым, так и пожилым пациентам.
Обновлено в 08:40
Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета
Дирижер Теодор Курентзис уходит с поста руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Медуза».
Обновлено в 05:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36