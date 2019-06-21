Футбол

Суарес: «Уругвай был намного опаснее Японии, нам обидно за результат»Евро-футбол.ру 01:30

В заключительном туре группового этапа Уругвай сыграет с Чили, а Япония - с Эквадором.
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Уругвай спасся в матче с Японией. Пропустили два от игрока по фамилии Миеси

Sports.ru06:15

Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки

Советский спорт02:11

Четыре гола и невероятный удар Кавани — в обзоре матча Уругвай — Япония

Чемпионат03:27

Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса

Sport24.ruвчера в 21:00

Луис Суарес: «От матча с Японией осталось горько-сладкое послевкусие»

Матч ТВ00:41

Хадзиме Мориясу: «Ничья с Уругваем поможет сборной Японии расти»

Спорт-Экспресс03:07

Суарес: нам нужно исправлять ошибки

Газета.Ru02:12
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Религия

В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Авто

JAC обновила компактный кроссовер JAC S3

Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Политика

Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Военный вертолет разбился в Токио при посадке

При посадке разбился многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии. При ударе о землю у вертолета оторвалась хвостовая часть.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Житель Нижегородской области убил трех человек

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Иран рассказал о решении не сбивать американский самолет

Обновлено в 09:20
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
Обновлено в 03:29
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Футбол

ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной

Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика

На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Технологии

Walmart использует AI-камеры для обнаружения воров

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Транспорт

«Красную» ветку метро Москвы продлят до деревни Потапово к 2023 году

Обновлено в 05:14
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке

Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Российский «Самарканд» атаковал американский военный самолет

Обновлено в 05:58
Здоровье

Боткинская больница ставит на ноги

В Боткинской больнице успешно проводят операции по эндопротезирванию как молодым, так и пожилым пациентам.
Обновлено в 08:40
Театры

Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Дирижер Теодор Курентзис уходит с поста руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Медуза».
Обновлено в 05:59
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку

Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
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