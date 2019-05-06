Футбол

Суарес: Салах в последние годы был одним из трёх лучших игроков в миреЧемпионат 13:12

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил важность форварда Мохамеда Салаха для мерсисайдцев. Напомним, египетский игрок пропустит ответную встречу с каталонцами из-за травмы.
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