Футбол
Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»Евро-футбол.ру 15:49
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде". По сообщениям уругвайца, он ожидает больше аплодисментов, нежели свистков, при своём первом появлении в качестве не игрока "Ливерпуля" на "Энфилде".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
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У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:28
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Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением Криштиану
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Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
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Минздрав увеличит охват лечением пациентов с ВИЧ
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Стриженова с детьми попала в ДТП
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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
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В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
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Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Политика
Украина получила «чистую» нефть из России
Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек
В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
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В Якутии обнаружили следы организмов, живших более 500 млн лет назад
Группа российских ученых обнаружила на территории Якутии остатки существ, которые обитали на нашей планете более чем полмиллиарда лет назад.
Обновлено 03 мая в 08:27
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
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В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57