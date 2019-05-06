Футбол
Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»Евро-футбол.ру 15:49
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде". По сообщениям уругвайца, он ожидает больше аплодисментов, нежели свистков, при своём первом появлении в качестве не игрока "Ливерпуля" на "Энфилде".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
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