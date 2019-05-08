Футбол

Суарес: «Игроки „Барселоны“ защищались как дети»Sport24.ru 03:39

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес раскритиковал игру своей команды в обороне, после поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:4. "Барселона" выиграла первый матч полуфинала ЛЧ со счетом 3:0, но покинула турнир.
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