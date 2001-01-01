Футбол
Суарес: «Будет трудно, когда Месси завершит карьеру»Бомбардир.ру 01:55
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил на вопрос, каким будет футбол, когда его партнер по команде Лионель Месси завершит карьеру.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 04:39
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть
Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено вчера в 10:44
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Спорт
Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Религия
Благодатный огонь доставят в Северную Осетию
Напомним, в Северную Осетию огонь прямым рейсом из Тель-Авива привезут уже в четвертый раз.
Обновлено вчера в 04:11
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
ОБСЕ обнаружила в Донбассе готовую к бою военную технику
Десятки единиц военной техники находятся в населённых пунктах в районе Луганска.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание
Обновлено в 03:00
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено 25 апреля в 07:54
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти
После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отмечает свое 50-летие
Обновлено в 00:55
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Общество
Жительница Екатеринбурга названа самой красивой сотрудницей Росгвардии
Конкурс носил название «Краса Росгвардии». Победительница служит в звании прапорщика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:24
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04