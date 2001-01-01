Футбол

Суарес: «Будет трудно, когда Месси завершит карьеру»Бомбардир.ру 01:55

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил на вопрос, каким будет футбол, когда его партнер по команде Лионель Месси завершит карьеру.
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Суарес: «Будет трудно, когда Месси завершит карьеру»

Бомбардир.ру01:55

Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Советский спортвчера в 11:19

Л. Суарес: когда Месси завершит карьеру, будет трудно

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