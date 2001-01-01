Футбол
Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»Евро-футбол.ру 09:25
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
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Суарес: «Я сделал операцию на колене, потому что больше не мог без нее. После ЧМ у меня стерся хрящ»
Бомбардир.рувчера в 13:40
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Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Алибасов не помнит, какой сейчас год
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
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NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Экономика
Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT
В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
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Гаджеты
В Сети опубликованы первые качественные изображения iPhone XR 2019
У индийского инсайдера Судханшу Амбхоре несколько часов назад оказались эксклюзивные рендеры нового смартфона iPhone XR 2019.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
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Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
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Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
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Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами
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