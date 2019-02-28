Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и ПакистанаLenta.ru 07:57
В воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля участвовали в общей сложности 32 самолета, сообщает телеканал NDTV. По информации его источников, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.
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