Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным моремГазета.Ru 13:36
Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США у российских границ, передает ТАСС. Уточняется, что бомбардировщики В-52Н приближались к государственной границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
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Армия и оружие
В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Происшествия
Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор
Обновлено в 11:20
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Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
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Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил сохранить санкционное давление на РФ.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей.
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После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:47
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Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Наука
Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов
Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Политика
Ирану невыгодна атака на танкеры в Оманском заливе, считает эксперт
Иран - последний, кому может быть выгодна атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе, это было бы глупостью со стороны Тегерана, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
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Космос
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Обновлено в 12:26
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Обновлено в 13:27
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 представлен в России
Продажи Xiaomi Mi Smart Band 4 начнутся с 8 июля по цене 2990 рублей.
Обновлено в 12:57
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50