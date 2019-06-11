Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РоссииКоммерсантъ 05:26

с чего всё началось

Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops.

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Игры Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.

Армия и оружие На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.

Общество Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты В Роспотребнадзоре выступают за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.

Политика WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Как утверждают собеседники издания, Ким Чен Нам, который жил в китайском анклаве Макао, поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с представителем ЦРУ, с которым поддерживал контакт.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".

Политика Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.

Армия и оружие Лавров назвал условия решения проблемы беженцев в сирийском Идлибе Проблема сирийских беженцев на северо-западе Арабской Республики может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума.

Политика В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.

Политика Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

Политика Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.

Кино В сети появился первый трейлер второй части «Холодного сердца» Студия Disney поделилась первым полноценным трейлером второй части «Холодного сердца» — в оригинале и в дубляже.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.