Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РоссииКоммерсантъ 05:26
Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops.
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Как отмечает Минобороны, полет российского самолета Су-27 проходил в строгом соответствии с международными соглашениями об использовании воздушного пространства.Российская газета05:02
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Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Игры
Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion
В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Баскетбол
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Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам
Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
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Общество
Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты
В Роспотребнадзоре выступают за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.
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Музыка
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Обновлено в 07:29
Политика
WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Как утверждают собеседники издания, Ким Чен Нам, который жил в китайском анклаве Макао, поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с представителем ЦРУ, с которым поддерживал контакт.
Обновлено в 01:43
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Лавров назвал условия решения проблемы беженцев в сирийском Идлибе
Проблема сирийских беженцев на северо-западе Арабской Республики может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума.
Обновлено в 07:42
Политика
В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым
Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
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Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Кино
В сети появился первый трейлер второй части «Холодного сердца»
Студия Disney поделилась первым полноценным трейлером второй части «Холодного сердца» — в оригинале и в дубляже.
Обновлено в 08:18
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»
Эксперты пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС-голосования и звонков зрителей.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини
45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43