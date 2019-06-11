Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РоссииКоммерсантъ 05:26

Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops.
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с чего всё началось
Как отмечает Минобороны
, полет российского самолета Су-27 проходил в строгом соответствии с международными соглашениями об использовании воздушного пространства.
Российская газета05:02

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолетов США и Швеции

РБК07:31

Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой

РИА Новости06:36

Су-27 перехватил у российских границ самолёты ВВС США и Швеции

REGNUM05:13

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Газета.Ru03:52

Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США и Швеции

RT на русском08:01

Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой

ТАСС01:48

Для перехвата двух самолётов-разведчиков у границ РФ над Балтикой подняли Су-27

Говорит Москва02:04
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Игры

Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion

В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Баскетбол

Хиггинс объявил об уходе из ЦСКА после победы в Единой лиге

Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам

Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Обновлено в 06:32
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Общество

Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты

В Роспотребнадзоре выступают за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета.
Обновлено в 05:24
Музыка

«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России

Обновлено в 07:29
Политика

WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Как утверждают собеседники издания, Ким Чен Нам, который жил в китайском анклаве Макао, поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с представителем ЦРУ, с которым поддерживал контакт.
Обновлено в 01:43
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Лавров назвал условия решения проблемы беженцев в сирийском Идлибе

Проблема сирийских беженцев на северо-западе Арабской Республики может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума.
Обновлено в 07:42
Политика

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
Обновлено в 05:37
Политика

Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Политика

Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Кино

В сети появился первый трейлер второй части «Холодного сердца»

Студия Disney поделилась первым полноценным трейлером второй части «Холодного сердца» — в оригинале и в дубляже.
Обновлено в 08:18
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

Обновлено вчера в 03:44
Общество

Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»

Эксперты пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС-голосования и звонков зрителей.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
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