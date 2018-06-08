Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФГазета.Ru 01:43

Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны.

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

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