Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФГазета.Ru 01:43
Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны.
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Российский истребитель поднялся для перехвата двух самолётов-разведчиков над Балтикой
Московский Комсомолец01:47
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