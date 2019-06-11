Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над БалтикойИзвестия 04:07

с чего всё началось

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении. Су-27 сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

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