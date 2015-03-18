Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным моремТАСС вчера в 22:00
Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который летел над нейтральными водами Черного моря и приближался к границе РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны.
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Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Собянин: Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет
Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.
Обновлено в 03:57
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:26
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков
Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Авто
Обновленный Chery Tiggo 4 попадет в Россию
В России с мая начались продажи китайского кроссовера Chery Tiggo 4, но уже в ближайшее время в нашей стране появится рестайлинговый вариант автомобиля, представленный на домашнем рынке в прошлом году.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
44 года назад в Сталинграде появилось мороженое со вкусом кофе
На Руси 5-го июля было принято чистить колодцы, так как самым благоприятным днём для этого на протяжении года был канун Ивана Купалы.
Обновлено в 01:41
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Появились изображения модели Mitsubishi Lancer
В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18