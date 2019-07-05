Армия и оружие
Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчикРБК вчера в 22:18
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС. Отмечается, что американский самолет летел над Черным морем.
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