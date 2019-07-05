Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчикРБК вчера в 22:18

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС. Отмечается, что американский самолет летел над Черным морем.
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Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США у берегов Крыма

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Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США силами ПВО

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РЕН ТВвчера в 22:00
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В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
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Транспорт

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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:24
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Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

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Подросток подстрелил подругу из пистолета в Екатеринбурге

Обновлено в 04:14
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Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
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Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
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Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки

Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
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Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
Обновлено в 06:23
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

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Энергетика

CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.
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Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
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Обновлено вчера в 01:46
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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«Молодой» муж Лолиты высказался о разрыве

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