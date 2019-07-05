Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС. Отмечается, что американский самолет летел над Черным морем.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Авто Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Происшествия Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Политика Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

Политика В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Политика Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.

Политика Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.

Экономика Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Политика Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.

Политика Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.

Энергетика CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.

Технологии В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.

Кино Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.