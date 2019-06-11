Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и ШвецииРоссийская газета 02:09

Истребитель Су-27 ВКС России перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО: RC-135 River Joint ВВС США и шведский Gulfstream. Иностранные самолеты были замечены российскими средствами ПВО над нейтральными водами Балтики.
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Су-27 перехватил над Балтикой самолеты США и Швеции во время учений НАТО

РБК02:30

Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции

РИА Новости03:22

Кадры перехвата российским Су-27 двух самолётов-разведчиков над Балтийским морем

RT на русском03:12

Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой

ТАСС01:48

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Газета.Ru01:43

Су-27 не дал самолетам США и Швеции пересечь границу России над Балтикой

РЕН ТВ03:21

Для перехвата двух самолётов-разведчиков у границ РФ над Балтикой подняли Су-27

Говорит Москва02:04
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