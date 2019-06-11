Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и ШвецииLenta.ru 02:15

с чего всё началось

Экипаж Су-27 распознал приближающиеся самолеты как разведчик Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 и разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV («Гольфстрим»). Истребитель сопровождал их во время полета вблизи границы России, ее нарушения не было.

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

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