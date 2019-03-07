Армия и оружие
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границ РоссииREGNUM 00:12
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135», — говорится в сообщении. Отмечается, что после удаления самолета ВВС США от границы РФ истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
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Потомок писателя Александра Пушкина Андрей Де Торби был избит в Москве неизвестными.
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Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств
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Ученые рассказали о влиянии вейпов на стенки сосудов и вен
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Госдума расширила основания для отсрочки от армии
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