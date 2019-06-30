Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса ФерстаппенаAutosport.com.ru вчера в 13:56

Маттиа Бинотто уверен в наказании Макса Ферстаппена Но рассмотрев все обстоятельства, стюарды оставили эпизод на 69 круге без последствий. Посмотреть онлайн-трансляцию Гран При Австрии и выставить свои оценки гонщикам можно на нашем сайте.
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Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск

Чемпионатвчера в 11:37

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Autosport.com.ruвчера в 13:56

Стюарды не стали наказывать Ферстаппена

F1news.ruвчера в 13:48

Стюарды не стали наказывать Ферстаппена за инцидент с Леклером

Sports.ruвчера в 13:51
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Космос

На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Политика

Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров

По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
Обновлено 29 июня в 10:31
Общество

Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Кипр не закроет порты для кораблей России по требованию США

Кипр не перестанет предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей, невзирая на требования США, заявил глава Минобороны Кипра Саввас Анделис.
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Годин официально стал игроком «Интера»

Обновлено в 01:22
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 18:26
Экология

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Синоптики назвали дату возвращения теплой погоды

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 1 июля рассказала, когда в центральный регион вернется жаркая летняя погода.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Экономика

Выросли тарифные ставки системы «Платон»

По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Кино

«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:42
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
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