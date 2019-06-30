Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса ФерстаппенаAutosport.com.ru 13:56
Маттиа Бинотто уверен в наказании Макса Ферстаппена Но рассмотрев все обстоятельства, стюарды оставили эпизод на 69 круге без последствий. Посмотреть онлайн-трансляцию Гран При Австрии и выставить свои оценки гонщикам можно на нашем сайте.
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Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
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Пол Маккартни спел «Helter Skelter» с фронтменом Aerosmith
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Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
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Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
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