Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса ФерстаппенаAutosport.com.ru 13:56

Маттиа Бинотто уверен в наказании Макса Ферстаппена Но рассмотрев все обстоятельства, стюарды оставили эпизод на 69 круге без последствий. Посмотреть онлайн-трансляцию Гран При Австрии и выставить свои оценки гонщикам можно на нашем сайте.
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Ферстаппен не будет лишен победы на Гран-при Австрии из-за инцидента с Леклером

Sport24.ru15:01

Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным (видео)

Советский спорт14:48

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Матч ТВ14:13

Стюарды сохранили победу в Гран-при Австрии за Ферстаппеном

Sport.ru14:59

Ферстаппен не наказан за контакт с Леклером и сохранил победу на «Гран-при Австрии»

Спорт-Экспресс13:55

Гран-при Австрии: «Мерседес» почти ничего не потерял, «Феррари» проиграла

Чемпионат15:15

«Феррари» не будет подавать апелляцию на решение по инциденту между Леклером и Ферстаппеном

Sports.ru14:21
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Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В российских воинских частях появятся заводы по переработке мусора

В России воинские части обеспечат заводами по переработке мусора, чтобы снизить нагрузку на регионы.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика

CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию

Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Наука

Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров

Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
Обновлено 27 июня в 06:27
Музыка

Пол Маккартни спел «Helter Skelter» с фронтменом Aerosmith

Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером.
Обновлено в 09:37
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии

Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
Обновлено в 07:01
Театры

Футляр для боли. На Урале запели три сестры

Екатеринбургский театр оперы и балета представил российскую премьеру оперы известного венгерского композитора Петера Этвёша «Три сестры».
Обновлено в 16:45
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Избиением режиссера за отказ от интима в центре Москвы занялся СК

Обновлено в 15:39
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Гаджеты

«Ростелеком» предложил президенту гаджеты на «Авроре» для 1,4 млн чиновников

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.
Обновлено в 16:46
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Петергофе загорелась Михайловская дача

Днём в воскресенье, 30 июня, в Петергофе загорелась Михайловская дача.
Обновлено в 07:21
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
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Музыка

Александр Канторов стал обладателем гран-при конкурса Чайковского

Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
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Общество

Качаем прессу: перетягивание марины, президентский запрет и спасение порошенковцев

Отдельно Севастополь не прозвучал, но в местном правительстве поспешили откликнуться, доложив, что в городе с марта реализуется программа организации безопасной дорожной сети.
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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Монегасский автогонщик, пилот Формулы-1.
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