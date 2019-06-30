Автоспорт

Стюарды не стали наказывать ФерстаппенаF1news.ru 13:48

Стюарды Гран При Австрии решили не наказывать Макса Ферстаппена за инцидент с Шарлем Леклером на последних кругах гонки.
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Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Autosport.com.ru13:56

Стюарды не стали наказывать Ферстаппена за инцидент с Леклером

Sports.ru13:51

Стюарды не стали наказывать Ферстаппена

F1news.ru13:48

Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск

Чемпионат11:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Общество

Строящийся аэровокзал Южно-Сахалинска ждет телетрапы

Главный подрядчик нового терминала ООО "СМК 68" под контролем экспертов заказчика — АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" — ведет конкурсные процедуры для отбора поставщиков систем досмотрового и багажного оборудования, а также ждут телетрапы, которые изготавливают для нового терминала воздушной гавани по спецзаказу.
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Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Барановская обрадовалась возможности покормить 6-летнего сына с ложечки

Накануне телезвезда поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram забавным и трогательным видео, на кадрах которого она кормит с ложечки своего младшего, 6-летнего сына Арсения.
Обновлено в 19:21
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Здоровье

IDSA/AAN/ACR разработали рекомендации по клещевому боррелиозу

Американское общество инфекционных болезней (IDSA), Американская академия неврологии (AAN) и Американская коллегия ревматологов (ACR) представили проект руководств по профилактике, диагностике и лечению клещевого боррелиоза.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика

Потребители смогут с 1 июля заработать на снижении электропотребления

Мелкие и средние потребители смогут уменьшить свои расходы на электроэнергию, получая плату с энергорынка за снижение потребления в определенное время; соответствующие пилотные проекты в России стартуют с 1июля.
Обновлено в 17:22
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Здоровье

Кому поможет «Онкоконтроль»? Как работает новый сервис, и в чем его преимущество для пациента

Сервис предоставляется абсолютно бесплатно всем, кто оказался в ситуации предварительного подозрения на наличие злокачественного новообразования.
Обновлено в 15:08
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
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