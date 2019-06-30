Стюарды не стали наказывать ФерстаппенаF1news.ru 13:48

Стюарды Гран При Австрии решили не наказывать Макса Ферстаппена за инцидент с Шарлем Леклером на последних кругах гонки.

Общество Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.

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