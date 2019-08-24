Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передает «РИА Новости».

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату

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