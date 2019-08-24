Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельникВести.Ru вчера в 03:30

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник. Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу.
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Владимир Соловьев
Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.
— Владимир Соловьев, российский журналистКоммерсантъ вчера в 05:23
с чего всё началось
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил
 утром 24 августа «Роскосмос».
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