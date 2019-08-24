Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельникВести.Ru вчера в 03:30
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник. Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу.
Читать в источнике
Оценить417
Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.
— Владимир Соловьев, российский журналистКоммерсантъ вчера в 05:23
с чего всё началось
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил утром 24 августа «Роскосмос».Ведомостивчера в 03:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Космос
Илон Маск предупреждает, что у Земли нет защиты от падения метеоритов
Ни один известный астероид размером более 140 метров не имеет значительных шансов на столкновение с Землей в течение следующих 100 лет.
Обновлено в 13:38
Футбол
Гол Ломовицкого помог «Арсеналу» обыграть «Оренбург»
«Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.
Обновлено 23 августа в 01:45
Кино
Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»
«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Энергетика
Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено 23 августа в 08:29
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Политика
Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом».
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Авто
Составлен топ-3 российских военных демилитаризованных машин
Эксперты назвали тройку российских военных автомобилей, которым нашли применение в гражданской жизни.
Обновлено в 12:11
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
Фигурист заявил, что в окружении актрисы не говорили о болезни. Илья Авербух убежден, что новости о болезни являются непроверенными слухами.
Обновлено в 07:19
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
Обновлено в 16:52
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Путешествия
Составлен портрет типичного туриста в Москве
Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.
Обновлено в 16:11
Авто
Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено в 11:59