Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник. Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу.

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Общество На концерте ко Дню флага задержали активистов «бессрочного протеста» По некоторым данным, задержания проводили сотрудники центра "Э". Как стало известно в эти минуты, четверых активистов, в том числе, Мисик отпустили.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Политика Меркель прилетела на саммит G7 во Франции Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Происшествия В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.

Единоборства Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Футбол Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.

Здоровье Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Футбол Уфа — Зенит 0:0 (2-й тайм) Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропускает встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры прошлого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Таким образом, исполнять обязанности наставника сине-бело-голубых в предстоящем матче будет тренер Игорь Симутенков.

Политика Политикана Зеленского поставили на место в День независимости Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.