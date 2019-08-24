с чего всё началось

Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.

Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки. Корабль приблизился к космической станции ближе чем на 100 м, однако потом завис у причального модуля, после чего начал отходить от МКС.

ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС

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