Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКСРБК 07:43
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки. Корабль приблизился к космической станции ближе чем на 100 м, однако потом завис у причального модуля, после чего начал отходить от МКС.
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Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.
— Владимир Соловьев, российский журналистКоммерсантъ 05:23
с чего всё началось
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил утром 24 августа «Роскосмос».Ведомости03:32
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