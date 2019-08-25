Ситуация сложная, но находится под контролем.

Повторная стыковка «Союза МС-14» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, на данный момент космический корабль находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, пишет RNS.

Культура Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

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Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Финансы Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.

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Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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Шоу-бизнес Директор Ротару прокомментировал слухи о раке певицы Концертный директор советской и украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал разговоры о том, что она лечится от онкологии.

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Происшествия Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.