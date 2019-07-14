Происшествия

Стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом произошла на матче РПЛГазета.Ru 01:47

Стычка между болельщиками петербургского "Занита" и сотрудниками ОМОНа произошла в перерыве матча первого тура чемпионата России против "Тамбова", передает Sport24.
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Росгвардия рассказала о задержании пьяного фаната «Зенита» на матче с «Тамбовом»

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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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Правозащитники указали на важность расследования убийства Эстемировой

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
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Кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов подготовили к реставрации

Обновлено в 10:45
Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
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Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
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Свердловские врачи впервые провели операцию на почке новорожденному

Врачи Свердловской областной клинической больницы впервые провели операцию на почке новорожденному, сообщает издание АиФ-Урал.
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Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино

Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Обновлено в 11:25
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Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
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Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
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Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

Обновлено в 05:08
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
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Армия и оружие

На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень

Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу уезда Мохаммада Сарвара Акбари.
Обновлено в 10:11
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
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В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

Обновлено вчера в 18:35
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В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
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Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

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«Челси» подписал контракт с Маунтом

Полузащитник Мейсон Маунт подписал новый контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.
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