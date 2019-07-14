Стычка между болельщиками петербургского "Занита" и сотрудниками ОМОНа произошла в перерыве матча первого тура чемпионата России против "Тамбова", передает Sport24.

Стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом произошла на матче РПЛ

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