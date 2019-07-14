Происшествия
Стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом произошла на матче РПЛГазета.Ru 01:47
Стычка между болельщиками петербургского "Занита" и сотрудниками ОМОНа произошла в перерыве матча первого тура чемпионата России против "Тамбова", передает Sport24.
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Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола
Фонтанка.Рувчера в 16:48
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