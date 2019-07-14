Происшествия
Стычка ОМОНа и болельщиков «Зенита» произошла на матче с «Тамбовом»МК-Спорт 05:30
Конфликт между сотрудниками Росгвардии и болельщиками футбольного клуба "Зенит" произошел в воскресенье во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время перерыва были задержаны несколько болельщиков.
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Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола
Фонтанка.Рувчера в 16:48
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Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
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