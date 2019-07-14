Происшествия

Стычка ОМОНа и болельщиков «Зенита» произошла на матче с «Тамбовом»МК-Спорт 05:30

Конфликт между сотрудниками Росгвардии и болельщиками футбольного клуба "Зенит" произошел в воскресенье во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время перерыва были задержаны несколько болельщиков.
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Конфликт с участием фанатов на матче «Зенита». Детали и подробности

Спорт-Экспресс08:25

Сотрудники ГУ Росгвардии проследили за правопорядком во время матча «Зенит» — «Тамбов»

Невские Новости11:16

Росгвардия объяснила, за что задержали фаната на матче «Зенита» и «Тамбова»

АБН10:50

Росгвардия рассказала о задержании пьяного фаната «Зенита» на матче с «Тамбовом»

Мойка7810:37

Фанатов «Зенита» в перерыве матча с «Тамбовом» скрутил ОМОН. Болельщики требовали их отпустить

Sport24.ruвчера в 22:55

В «Зените» прокомментировали конфликт болельщиков на матче с «Тамбовом»

78.ruвчера в 17:25

Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола

Фонтанка.Рувчера в 16:48
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Экономика

«Яндекс» может выкупить до четверти акций Тинькофф Банка

«Яндекс» может выкупить до 25% акций Тинькофф Банка, чтобы не пострадать после возможного «развода» со Сбербанком.
Обновлено в 14:23
Политика

Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК

Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Обновлено в 13:29
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

Обновлено в 11:56
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Обновлено в 09:36
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае признания их вины в ДТП с детскими автобусами в Запорожской области.
Обновлено в 11:30
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Игры

Разработчики Apex Legends рассказали о борьбе с читерами

Respawn Entertainment отчиталась о методах борьбы с читерами в Apex Legends.
Обновлено 13 июля в 15:02
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Кино

На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»

Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено в 14:25
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Здоровье

Эксперты ВОЗ предупредили об избыточном содержании сахара в детском питании в странах ЕС

Как отмечают исследователи, в каждом из магазинов этих городов значительная часть продуктов детского питания позиционировалась в качестве питания для детей в возрасте до шести месяцев и старше.
Обновлено в 10:03
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