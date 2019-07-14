Конфликт между сотрудниками Росгвардии и болельщиками футбольного клуба "Зенит" произошел в воскресенье во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время перерыва были задержаны несколько болельщиков.

Стычка ОМОНа и болельщиков «Зенита» произошла на матче с «Тамбовом»

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