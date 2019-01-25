Футбол
Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Полузащитник Стефано Стураро перешел на правах аренды из "Ювентуса" в "Дженоа". Клуб из Генуи заплатит за аренду 1,5 миллиона евро, а также будет обязан летом выкупить 25-летнего итальянца за 8,5 миллиона евро. Последние полгода хавбек провел в аренде в "Спортинге".
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«Дженоа» арендовал у «Юве» Стураро за 1,5 млн евро с обязательством выкупа за 8,5 млн
Sports.ruвчера в 16:25
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