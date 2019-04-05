Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларовАргументы и Факты 11:27
Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
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