Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларовАргументы и Факты 11:27

Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.

Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов

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