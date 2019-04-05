Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млнiReactor вчера в 18:45

Китайцы отсылали в сервисные центры Apple поддельные iPhone и получали взамен новые. Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов. Отмечается, что молодые люди обменивали поддельные смартфоны iPhone на настоящие, после чего продавали их.

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

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