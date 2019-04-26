Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вузаRT на русском 13:55
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская». Об этом сообщает «Говорит Москва».
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В ВШЭ прокомментировали сбор подписей студентами против памятника Дзержинскому
Московский Комсомолец15:58
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В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного вооружения.
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Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
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