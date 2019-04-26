Общество

Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вузаRT на русском 13:55

Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская». Об этом сообщает «Говорит Москва».
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Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза

RT на русском13:55

В ВШЭ прокомментировали сбор подписей студентами против памятника Дзержинскому

Московский Комсомолец15:58

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Газета.Ru14:36

В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

РИА Новости15:58

Московские студенты потребовали снести стоящий с 1937 года памятник Дзержинскому

Lenta.ru13:39

Студенты ВШЭ начали сбор подписей за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории вуза на Шаболовке

Эхо Москвы15:04

Студенты ВШЭ в Москве требуют снести памятник Феликсу Дзержинскому

Говорит Москва13:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

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Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Происшествия

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено в 18:18
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Футбол

Клопп: «В матче с „Хаддерсфилдом“ у нас получалось практически всё»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».
Обновлено в 17:47
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Транспорт

Перекресток шести дорог. Как уехать из Петербурга и не попасть в пробку

«Пробки на километры, и местами тупо нет дороги», — говорят те, кто ездил там на прошлой неделе.
Обновлено в 12:35
Политика

В Кремле ответили Трампу на предложение избавиться от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного вооружения.
Обновлено в 09:33
Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу

Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Общество

Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в Госдуму

Ранее News.ru сообщал, что Государственная дума рассмотрит проект о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:09
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Технологии

На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

Обновлено в 08:32
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
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