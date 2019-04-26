Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вузаRT на русском 13:55
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская». Об этом сообщает «Говорит Москва».
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В ВШЭ прокомментировали сбор подписей студентами против памятника Дзержинскому
Московский Комсомолец15:58
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