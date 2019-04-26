Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник ДзержинскомуГазета.Ru вчера в 14:36
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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Московские студенты потребовали снести стоящий с 1937 года памятник Дзержинскому
Lenta.ruвчера в 13:39
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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