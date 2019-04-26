Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник ДзержинскомуГазета.Ru вчера в 14:36

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому в Москве

Москва 24вчера в 21:21

В Москве студенты Высшей школы экономики требуют убрать памятник Феликсу Дзержинскому с территории вуза

Эхо Москвы00:00

Студенты ВШЭ в Москве требуют снести памятник Феликсу Дзержинскому

Говорит Москвавчера в 13:23

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Газета.Ruвчера в 14:36

Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза

RT на русскомвчера в 13:55

Московские студенты потребовали снести стоящий с 1937 года памятник Дзержинскому

Lenta.ruвчера в 13:39

В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

РИА Новостивчера в 15:58
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что рассчитывает на нападающего команды Антуана Гризманна в следующем сезоне.
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Хоккей

«Амур» заключил новые контракты с голкиперами Аликиным и Киселевым

Хабаровский хоккейный клуб "Амур" заключил двусторонние контракты с вратарями Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
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Общество

Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

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В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.
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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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В Хабаровском крае упал самолет Як-18

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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

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Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии

На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
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