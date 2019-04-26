Студенты ВШЭ потребовали снести памятник ДзержинскомуГазета.Ru вчера в 14:36

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Политика Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.

Авто Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.

Общество Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.

Хоккей Владислав Третьяк: «Хотелось, чтобы Овечкин снова взял Кубок Стэнли» Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от вылета российских хоккеистов из Кубка Стэнли.

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Общество Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.

Общество Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.

Музыка Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети» Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Политика В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.

Футбол Симеоне: «Атлетико» рассчитывает на Гризманна в будущем Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что рассчитывает на нападающего команды Антуана Гризманна в следующем сезоне.

Хоккей «Амур» заключил новые контракты с голкиперами Аликиным и Киселевым Хабаровский хоккейный клуб "Амур" заключил двусторонние контракты с вратарями Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

Общество Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.

Политика О серьезном нарушении прав Ассанжа на частную жизнь заявили в ООН В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Происшествия МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш» Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Авто Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.

Шоу-бизнес Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения Актриса Наталья Рудова решила рассказать своим поклонникам в Instagram, какая диета помогает ей держать себя в форме, а также о роли спорта в ее жизни.

Происшествия Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Политика Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.

Театры Екатеринбургский театр кукол награжден премией за вклад в развитие детского театра России Екатеринбургский театр кукол награжден премией Союза театральных деятелей (СТД) России "За весомый вклад в развитие детского театра России".

Происшествия СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.