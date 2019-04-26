Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник ДзержинскомуГазета.Ru 14:36
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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В ВШЭ прокомментировали сбор подписей студентами против памятника Дзержинскому
Московский Комсомолец15:58
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