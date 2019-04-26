Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник ДзержинскомуГазета.Ru 14:36

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому в Москве

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Студенты Высшей школы экономики потребовали демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому

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Московские студенты потребовали снести стоящий с 1937 года памятник Дзержинскому

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В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

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