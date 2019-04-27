Общество

Студенты ВШЭ начали сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуВечерняя Москва вчера в 01:13

В пресс-службе Высшей школы экономики подтвердили факт того, что руководство осведомлено о сборе подписей студентами за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке.
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Ярослав Кузьминов
Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.
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