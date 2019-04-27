Общество
Студенты ВШЭ начали сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуВечерняя Москва вчера в 01:13
В пресс-службе Высшей школы экономики подтвердили факт того, что руководство осведомлено о сборе подписей студентами за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке.
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Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистОбщественное телевидение России вчера в 14:32
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Ректор ВШЭ прокомментировал возможный снос памятнику Дзержинскому в университете
Московский Комсомолецвчера в 14:18
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