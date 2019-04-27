Студенты ВШЭ начали сбор подписей за снос памятника ДзержинскомуВечерняя Москва вчера в 01:13

Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.

В пресс-службе Высшей школы экономики подтвердили факт того, что руководство осведомлено о сборе подписей студентами за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.

Общество Французский путешественник пересек Атлантику в бочке Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.

Шоу-бизнес Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Общество Составлен портрет будущего наследника британского престола Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Политика Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Армия и оружие Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Наука Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

Происшествия Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.

Гаджеты Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Происшествия Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита» В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Отец Бутиной связал ее дело с расследованием Мюллера Отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной считает, что возбужденное в ее отношении дело связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое Москве вмешательство в выборы американского президента.

Происшествия В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.

Театры В Уфе с успехом прошла премьера оперы Ильдара Абдразакова «Аттила» В Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Аттила».