Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллектаРИА Новости вчера в 20:43

Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
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Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат. По данным министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся.
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