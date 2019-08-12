Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат. По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.

с чего всё началось

По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до 10%.

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