Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллектаРИА Новости 20:43

По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до 10%.
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с чего всё началось

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат. По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.
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