Политика

Студентка упала в обморок на встрече с ПутинымИзвестия 12:19

Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Интерфакс» во вторник, 9 июля, девушка потеряла сознание.
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Девушка, которой стало плохо на встрече с Путиным, пришла в себя

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Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным

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