Политика
Студентка упала в обморок на встрече с ПутинымИзвестия 12:19
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Интерфакс» во вторник, 9 июля, девушка потеряла сознание.
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Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Политика
Госдума просит Кремль ввести санкции против Грузии
Государственная дума просит правительство России рассмотреть вариант введения против Грузии экономических санкций и представить их президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:57
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Футбол
Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезоне
Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поздравил «Локомотив» со вторым местом по итогам прошедшего сезона, а также отметил увеличение посещаемости зрителей на матчах железнодорожников.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Митя Фомин энергично потряс руками ягодицы Юлии Ковальчук — видео
Крепко схватив Ковальчук за ягодицы, Фомин энергично потряс ими на камеру.
Обновлено в 14:00
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Происшествия
На Алтае осудили мать, избивавшую приемных детей
Суд вынес приговор жительнице Заринского района Алтайского края - женщина избивала приемных детей.
Обновлено в 10:07
Политика
Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter
Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.
Обновлено в 12:13
Общество
Marriott выплатит $124 млн штрафа из-за утечки данных
Marriott выплатит штраф в $124 млн из-за произошедшей в ноябре 2018 г. утечки данных гостей.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика
Акция у парламента в Тбилиси продолжается 20-й день
Обновлено в 13:22
Авто
Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий
Аналог из линейки F-150 если и будет запущен на рынок, то только в 2020-м. Странный пикап Ford был замечен недавно на тестах.
Обновлено в 12:01
Политика
В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо
Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 13:14
Культура
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Происшествия
«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море
Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников.
Обновлено в 13:40
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей
Обновлено в 07:03
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27