Спорт
Студент ПГУ Большунов обошел Клебо на «ленточке»
Студент ПГУ Большунов обошел Клебо на «ленточке»Пензенская правда04:50
В воскресенье, 25 ноября, Большунов примет участие 15-километровой гонке классическим стилем. Кроме того, за победу на этой дситанции будет сражаться еще один студент ПГУ, серебряный призер Пхенчхана Алексей Червоткин.
Пензенская правда04:50
Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось.
— Александр Большунов, российский лыжникТАСС вчера в 11:04
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Sports.ruвчера в 10:20
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