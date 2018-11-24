Спорт

Студент ПГУ Большунов обошел Клебо на «ленточке»
Пензенская правда
04:50

В воскресенье, 25 ноября, Большунов примет участие 15-километровой гонке классическим стилем. Кроме того, за победу на этой дситанции будет сражаться еще один студент ПГУ, серебряный призер Пхенчхана Алексей Червоткин.
Пензенская правда04:50
Александр Большунов
Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось.
— Александр Большунов, российский лыжникТАСС вчера в 11:04

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Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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