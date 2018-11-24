Спорт

Студент ПГУ Большунов обошел Клебо на «ленточке»
Пензенская правда
04:50

В финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В состав сборной России вошел и студент ПГУ, четырехкратный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Александр Большунов.
Пензенская правда04:50
Александр Большунов
Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось.
— Александр Большунов, российский лыжникТАСС вчера в 11:04

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