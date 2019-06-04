Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»РБК 11:16

с чего всё началось

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп». До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня «Севергрупп» выкупала акции у миноритариев.

Политика Глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт Sky News Arabia.

Шоу-бизнес Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.

Транспорт В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.

Происшествия Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.

Общество Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.

Общество «Яндекс» прояснил свою позицию по передаче ФСБ ключей шифрования Ранее в принадлежащем Григорию Березкину РБК появилась информация о том, что ФСБ запросила ключи для дешифрования переписки пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Единоборства В UFC подтвердили встречу Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби Встреча пройдёт на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

Происшествия Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.

Армия и оружие СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.

Происшествия В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Политика Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой» "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

Происшествия В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца.

Шоу-бизнес Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой» Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Политика Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Авто Volgabus разработал беспилотный вездеход Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.