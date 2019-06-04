Экономика
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»РБК 11:16
«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп». До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня «Севергрупп» выкупала акции у миноритариев.
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с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте компании.Коммерсантъ12:12
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В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
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Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
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В UFC подтвердили встречу Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби
Встреча пройдёт на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби.
Обновлено в 13:47
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Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
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Армия и оружие
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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
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Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
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«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро.
Обновлено в 12:20
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
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Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
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Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
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Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
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В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
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Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
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