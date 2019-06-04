Экономика

Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»РБК 11:16

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп». До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня «Севергрупп» выкупала акции у миноритариев.
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ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте
 компании.
Коммерсантъ12:12

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«Севергрупп» Мордашова получила 78,73% в «Ленте»

Коммерсантъ12:12

Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

РБК11:16

«Севергрупп» по итогам оферты получила 78,73% в ритейлере «Лента»

ПРАЙМ10:30

«Севергрупп» Мордашова получила 78,73% акций «Ленты» по итогам оферты

ТАСС11:04

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Интерфакс10:25

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Retailer.ru12:26

Севергрупп получила 78,73% в Ленте по итогам оферты

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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