Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»РБК 11:16

с чего всё началось

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп». До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня «Севергрупп» выкупала акции у миноритариев.

Общество «Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Здоровье ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Шоу-бизнес Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.

Общество ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Общество Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Религия Ураза-байрам в Москве отпраздновали более 274 тысяч мусульман Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и встретили великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.

Политика Савченко сравнила заявления Зеленского с выступлениями Порошенко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сравнила заявления президента Владимира Зеленского в Брюсселе с выступлениями прошлого украинского лидера Петра Порошенко.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Шоу-бизнес Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.