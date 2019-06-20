Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций EvrazИнтерфакс вчера в 12:34
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Экономика
Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
Обновлено в 05:24
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Общество
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Общество
В Москве нашли значок дворника конца XIX века
Обновлено в 06:59
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Политика
Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер турист
В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».
Обновлено в 04:15
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приглашена на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак
Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Экономика
Deutsche Bank проверят по подозрению в отмывании денег
Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
Обновлено в 02:14
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Экономика
«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области
Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47