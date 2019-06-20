Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций EvrazИнтерфакс вчера в 12:34

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
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Абрамович с партнерами продал очередной пакет акций Evraz за $200 млн

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Акционеры Evraz выходят на пике

Коммерсантъвчера в 13:28

Структура Абрамовича продала 0,8% акций Evraz за более чем $90 млн

Rambler News Service02:59

Акционеры Evraz продали 1,7% акций компании

ПРАЙМ02:29

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ТАСС02:23

Абрамов, Абрамович и Швидлер продали 1,7% Evraz с дисконтом 6% к рынку

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Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости03:22
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Экономика

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Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой

Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
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Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
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Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
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В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам

За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
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На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
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Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Обновлено в 01:09
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Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
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Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
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Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова

Обновлено в 04:27
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер турист

В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».
Обновлено в 04:15
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приглашена на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено вчера в 14:48
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Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак

Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Экономика

Deutsche Bank проверят по подозрению в отмывании денег

Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
Обновлено в 02:14
Экономика

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Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
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Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
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Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату

Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
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Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
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«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области

Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
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Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»

Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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