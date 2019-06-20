Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций EvrazТАСС 02:23
Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd. продали 24,9 млн или 1,7% акций металлургической компании Evraz, говорится в сообщении на Лондонской бирже.
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