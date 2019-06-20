Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций EvrazТАСС 02:23

Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd. продали 24,9 млн или 1,7% акций металлургической компании Evraz, говорится в сообщении на Лондонской бирже.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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