Экономика

Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млнРБК вчера в 13:47

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты.
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Абрамович с партнерами продал очередной пакет акций Evraz за $200 млн

РБК03:34

Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости03:22

Структура Абрамовича продала 0,8% акций Evraz за более чем $90 млн

Rambler News Service02:59

Акционеры Evraz продали 1,7% акций компании

ПРАЙМ02:29

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz

ТАСС02:23

Абрамов, Абрамович и Швидлер продали 1,7% Evraz с дисконтом 6% к рынку

Интерфакс02:23

Акционеры Evraz выходят на пике

Коммерсантъвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Авто

Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин

Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

РЕН ТВ: главу отдела по борьбе с наркотиками в подмосковном Раменском задержали за фабрикацию уголовных дел

В Подмосковье задержан начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков муниципального управления «Раменское» Дмитрий Панкратов, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 07:33
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний

По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52Н

Обновлено 18 июня в 07:20
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях

Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:01
Общество

Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей

Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семество Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение

Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 02:11
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Назван ранний признак смертельно опасной болезни

Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обновлено вчера в 13:06
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Политика

В Киеве таинственно погиб украинский депутат Тымчук

Сегодня в Киеве при странных обстоятельствах погиб депутат украинской Рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Обновлено вчера в 13:44
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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