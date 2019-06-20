Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млнРБК вчера в 13:47
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты.
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Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
РЕН ТВ: главу отдела по борьбе с наркотиками в подмосковном Раменском задержали за фабрикацию уголовных дел
В Подмосковье задержан начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков муниципального управления «Раменское» Дмитрий Панкратов, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52Н
Обновлено 18 июня в 07:20
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:01
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей
Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семество Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение
Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Политика
В Киеве таинственно погиб украинский депутат Тымчук
Сегодня в Киеве при странных обстоятельствах погиб депутат украинской Рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Обновлено вчера в 13:44