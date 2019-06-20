Экономика

Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млнРБК вчера в 13:47

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты.
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Абрамович с партнерами продал очередной пакет акций Evraz за $200 млн

РБК03:34

Акционеры Evraz выходят на пике

Коммерсантъвчера в 13:28

Структура Абрамовича продала 0,8% акций Evraz за более чем $90 млн

Rambler News Service02:59

Акционеры Evraz продали 1,7% акций компании

ПРАЙМ02:29

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz

ТАСС02:23

Абрамов, Абрамович и Швидлер продали 1,7% Evraz с дисконтом 6% к рынку

Интерфакс02:23

Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости03:22
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Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол

Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса Энрике

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в социальной сети прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.
Обновлено в 02:27
Футбол

Федун рассказал о причинах увольнения Карреры

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей

Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семество Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Обновлено вчера в 08:57
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол

Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

Обновлено в 02:27
Экономика

Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов

Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов.
Обновлено в 00:57
Экономика

В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
Общество

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Сибири следователи возбудили дело о похищении известной спортсменки

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 33-летней женщины.
Обновлено в 02:09
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество

Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года

Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Происшествия

На Заневском проспекте водитель врезался в здание «Самоцветов»

Машина "притерлась" к стеклянному зданию. Автор предполагает, что водителю могло стать плохо.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду

На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Срна возвращается в донецкий «Шахтер»

Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщает, что Дарио Срна возвращается в клуб. Прошедший сезон футболист выступал за итальянский "Кальяри".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска

Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество

В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм

В онлайн-кинотеатре Tvzavr приветствуют потенциальное появление системы мониторинга, поскольку «легальные сервисы, как Tvzavr, законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты — вряд ли», говорит начальник юридического отдела компании Александр Рылев.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Общество

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Сибае

Обновлено вчера в 14:04
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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