Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млнРБК вчера в 13:47
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса Энрике
Капитан сборной Испании Серхио Рамос в социальной сети прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.
Обновлено в 02:27
Футбол
Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей
Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семество Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов
Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов.
Обновлено в 00:57
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
Общество
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Сибири следователи возбудили дело о похищении известной спортсменки
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 33-летней женщины.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ
Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Заневском проспекте водитель врезался в здание «Самоцветов»
Машина "притерлась" к стеклянному зданию. Автор предполагает, что водителю могло стать плохо.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Срна возвращается в донецкий «Шахтер»
Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщает, что Дарио Срна возвращается в клуб. Прошедший сезон футболист выступал за итальянский "Кальяри".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество
В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм
В онлайн-кинотеатре Tvzavr приветствуют потенциальное появление системы мониторинга, поскольку «легальные сервисы, как Tvzavr, законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты — вряд ли», говорит начальник юридического отдела компании Александр Рылев.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Общество
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Сибае
Обновлено вчера в 14:04