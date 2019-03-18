Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций EvrazКоммерсантъ 14:45

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
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Роман Абрамович продает и Evraz

Коммерсантъ16:14

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продают 1,8% акций Evraz

Finam.Ru13:00

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров выставили на продажу 1,8% акций Evraz

Интерфакс14:20

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова намерены продать 1,8% акций Evraz

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РБК13:48

Акционеры Evraz выставили на продажу 1,8% акций компании

Rambler News Service14:34

Структура Абрамовича продаст акции Evraz почти на $100 млн

Ведомости13:53
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Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
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Бывший депутат Госдумы шестого созыва от фракции "Единая Россия", экс-глава комитета по энергетике и бывший первый зампред комитета по природным ресурсам Валерий Язев признан банкротом, введена процедура реструктуризация его долгов.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности подстраховать американских партнеров, если у них возникнут проблемы с испытаниями пилотируемых кораблей.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ.
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Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

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Медведев утвердил повышение социальных пенсий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 2%. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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В Киеве экс-полпреда президента РФ в Крыму заочно осудили на 13 лет

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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Российский предприниматель
Российский, британский и израильский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, губернатор Чукотского автономного округа, председатель Думы Чукотского автономного округа.
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